VIDÉO - Démarchage téléphonique : ce nouvel outil qui permet de lutter contre les abus

Depuis mars dernier, les démarcheurs téléphoniques ne peuvent plus vous importuner à tout moment. En réalité, l'amélioration est à peine perceptible. C'est pourquoi une association de consommateurs a mis au point une méthode plus efficace.

Thierry a reçu de nombreux appels intempestifs ces derniers temps et pas qu'un peu. "J'ai peut-être 300 ou 400 numéros bloqués. Très souvent, après que j'ai acheté quelque chose et que j'ai renseigné mon portable. Dans les trois ou quatre jours qui suivent, automatiquement, je vais recevoir du démarchage", se plaint-il à notre micro. Comme lui, vous êtes encore nombreux à avoir les frais du démarchage téléphonique. "Des messages incessants, des boîtes vocales, et maintenant avec les IA, ils font de mieux en mieux les démarcheurs", dénonce une passante.

Comment faire ?

Ces mésaventures sont peut-être bientôt terminées. C'est en tout cas le but du nouveau site internet créé par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. Son petit nom ? respectemesdatas.fr. Il faut entrer son nom, son prénom, son adresse mail puis indiquer son opérateur téléphonique. Résultat, un mail tout prêt vient d'être généré. Il demande à votre opérateur de s'opposer à toute transmission et diffusion de vos données personnelles en raison du démarchage téléphonique.

Pourquoi ce nouvel outil ?

Car de nombreuses entreprises de démarchages utilisent l'annuaire universel. Il s'agit d'une liste publique rassemblant tous les numéros des abonnés de chaque opérateur. Mais supprimé nos coordonnées de cette liste, est-ce vraiment suffisant ? "Ça va permettre de réduire le nombre de démarcheurs qui vont vous contacter. Ça risque de ne pas être suffisant pour tout supprimer si vous avez laissé vos coordonnées sur d'autres sites. Dans ces cas-là, il faut contacter chaque professionnel qui décerne vos coordonnées pour vous opposer au démarchage", nous explique Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC-Que Chosir.

Depuis quelques mois, les nouvelles réglementations se multiplient. Les appels commerciaux ne peuvent plus être passés depuis des téléphones portables en 06 ou en 07. Les horaires sont aussi plus stricts : de 10h à 13h et de 14h à 20h, uniquement en semaine.

Si la situation persiste, sachez que certains téléphones vous alertent désormais avant même de décrocher. Un message apparaît lorsqu'il suspecte un démarchage abusif.