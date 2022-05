Démarches en ligne : quel casse-tête !

Dans le Finistère, Michael a essayé d'obtenir sa carte grise. Il n'a pas réussi à se connecter sur le site de la sous-préfecture. Comme lui, un François sur trois a déjà rencontré le même problème et renoncé les démarches en ligne, selon l'INSEE. Les problèmes de connexion ou la complexité des démarches sont parmi les principales raisons invoquées. Et les plus âgés ne sont pas les seuls à être concernés. C'est ce qu'explique Valérie Albouy, cheffe du département des ressources humaines et conditions de vie des ménages à l'INSEE, au JT de 20H de TF1.