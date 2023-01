+7% de naissances en un an : pourquoi l'Orne fait exception en France ?

Alors que les naissances sont au plus bas depuis 1946, pourquoi certains départements font exception ? C'est notamment le cas de l'Orne, où le 13H de TF1 s'est rendu.

Ce mystère est précieusement gardé par les habitants de la petite ville d'Argentan, où le nombre de naissances est en hausse. On y vit bien et longtemps. Un sénior accepte toutefois de nous confier "la recette du bonheur" : "Je suis réveillé par les oiseaux le matin, j'ai un petit bout de jardin, quand il fait beau je sors le barbecue." Le secret se trouverait-il aussi dans l'alimentation ? Un commerçant nous l'assure, amusé : "c'est grâce au carrouges, un fromage, que les gens sont heureux ici". Un autre homme ajoute : "Tous les jours je mange une pomme parce qu'elles sont très bonnes et très peu traitées".