La France n'a jamais compté autant de centenaires

C'est le pays d'Europe avec le plus de centenaires. En 2023, la France compte 30.000 personnes âgées de 100 ans ou plus, soit 30 fois plus que dans les années 1960-1975, selon une étude de l'Insee publiée mercredi 5 avril. Leur nombre est en forte augmentation depuis 2020 avec une hausse de 15% en moyenne entre 2020 et 2023, pointe l'institut de la statistique, ce qui s'explique par un nombre plus important de naissances à partir de 1920. "Cette progression aurait été encore plus rapide en l’absence de l’épidémie de Covid-19. En effet, les décès de personnes nées avant 1923 ont été supérieurs de 5% à ceux attendus en 2020, 2% en 2021 et 9% en 2022", pointe encore l'Insee.

Parmi les habitants âgés de plus de 100 ans, les femmes sont bien plus représentées sur les hommes : elles représentent 86% des centenaires contre 14% pour les hommes qui ne sont "que" 4300 à avoir dépassé cet âge symbolique. Si les femmes sont majoritairement représentées, c'est parce qu'à tout âge, leur mortalité "est plus faible que celle des hommes", rappelle l'institut. L'écart se creuse notamment à partir de la soixantaine, où les femmes représentent 53% des sexagénaires, 61% des octogénaires et 73% des nonagénaires.