Une nouvelle campagne de recensement débute, comment savoir si vous êtes concerné ?

Les personnes concernées seront prévenues du passage d'un agent recenseur. Soit par une lettre du maire, déposée dans votre boîte aux lettres quelques jours avant, ou par l'agent lui-même. Celui-ci a une carte tricolore signée par le maire, avec sa photo et son nom. À noter que "toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie", ajoute le gouvernement, lequel a confirmé mercredi que le cap des 68 millions d'habitants avait été franchi dans le pays.

Le calendrier de la campagne est, lui, d'ores et déjà connu. Pour les communes de moins de 10.000 habitants, le recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane. Et du 2 février au 4 mars à La Réunion et à Mayotte. Pour les communes de plus de 10.000 habitants, il débute le 19 janvier pour se terminer le 25 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane, et du 2 février au 11 mars à La Réunion et à Mayotte.