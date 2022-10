Démontage du campement de fortune à Sainte-Soline

Ce matin, à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), l'ambiance est au démontage et au départ pour la plupart des militants anti-bassines. Selon la préfecture, ils étaient plus de 4 000 ce samedi. Ils ne sont plus que 300 aujourd'hui. "Ça sent la fin pour cet événement. Mais je crois que c'est plutôt un bon départ pour cette lutte", affirme l'un d'entre eux.