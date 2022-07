Somnolence au volant : que faut-il écouter pour réduire les risques ?

Les juillettistes laissent place aux aoutiens sur la route ce week-end. En voiture, chacun ses goûts : infos, années 80, classique, ou encore rap. Mais chacun de ces programmes a une influence très différente sur votre conduite. "Si on met des chansons qui bougent vachement, je pense qu'on n'a plus trop tendance à regarder la route, mais plus à danser", évoque un conducteur. Pour ces retraités qu'on l'on voit dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, il ne vaut mieux rien écouter pour rester concentré. "Moi, quand je conduis, j'ai des œillères, moi, je regarde la route", explique l'un d'eux. C'est pourtant la première erreur à ne pas commettre