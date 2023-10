Depuis la rentrée, 168 établissements scolaires touchés par des alertes à la bombe

"Ce sont des menaces qui visent à intimider, à faire peur", a déclaré le ministre. "Je veux être extrêmement clair et ferme sur ce sujet", a-t-il ajouté. "À chaque menace, à chaque alerte, il y a des signalements qui sont faits à la justice, il y a des enquêtes (…) et nous avons identifié un certain nombre des auteurs".

Pour la cité scolaire d'Arras, "la levée de doute est maintenant terminée", a précisé la préfecture selon laquelle "les élèves et le personnel éducatif ont réintégré l'établissement". L'alerte de ce lundi faisait "suite à un message reçu" via Internet, avait précisé la préfecture du Pas-de-Calais.