VIDÉO - Dernières volontés : ces villages de l'Indre ont hérité de véritables fortunes

François Daugeron est un maire privilégié. Il y a quelques années, sa commune a pu s’offrir une maison de santé flambant neuve. Elle a été financée en partie grâce à un généreux donateur, qui a légué trois millions d’euros à son village. "C’est deux fois le budget, à la fois de fonctionnement et d’investissement de la commune. Donc, vous imaginez ? C’est vraiment providentiel", salue le maire.

Une véritable fortune à l'échelle de Sainte-Sévère-sur-Indre (Indre), et une aubaine. Le village de 800 habitants a ainsi pu attirer des infirmières, des dentistes et des kinésithérapeutes. "On est en zone sous-dotée à Sainte-Sévère et même dans l’Indre en général donc oui, il y avait un besoin de kinés", déclare Clémence Guilbaut, kinésithérapeute. Outre la maison de santé, la voirie et le parvis de l’église ont aussi été rénovés.