Derniers jours avant l'arrivée des vacanciers

Les tarifs se maintiennent autour de 700 euros en moyenne la semaine. Vincent et sa famille sont les premiers arrivés sur le site. Ils ont le camping rien que pour eux pour l'instant. "On profite énormément du cadre. Avec le parc d'attraction qui est à côté, franchement, c'est top pour les enfants", lance le père de famille. La Bretagne devrait faire le plein tout l'été. Les Gîtes de France évoquent une forte affluence pour juillet et août.