Des animaux inattendus au Salon de l'agriculture

Julien Job, lui, s'est lancé dans l'élevage de chameaux et dromadaires. Il en a plus de 70 dans son exploitation. "On s'en sert un peu comme des chevaux pour faire du tourisme, des balades", raconte-t-il. Faire de l'agrotourisme, mais aussi bien sûr, récupérer le lait des chamelles. De l'énergie et de la nouvelle saveur, qui selon lui, peuvent intéresser de plus en plus de consommateurs. Et les séances de dégustation s'enchaînent. "C'est moins fort que le lait de vache, mais c'est bon", lance un visiteur. Ici, on en fait même des crèmes ou encore des savons. Un business, qui n'a pas échappé à tous ces éleveurs d'animaux atypiques.