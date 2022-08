Des arbres dans l’assiette : quand la cuisine sort du bois

Les arbres n’ont en effet plus de secret pour elle. En l'accompagnant lors d'une de ses promenades, elle nous éclaire sur chaque espèce présente dans la forêt. "Ici, on a le genévrier. Donc ça, c’est une baie de genièvre, c’est avec ça qu’on fait la choucroute ou le gin", montre-t-elle. D’autres variétés sont plus surprenantes. "Ça, c’est de l’aubépine et ça a un petit goût de noisette, c’est assez doux. C’est parfait dans des salades ou des quiches", poursuit-elle plus loin sur le chemin. Écorce, feuilles, bourgeons, graines et fruits, chaque arbre est pour elle une source d’inspiration.

Au menu ce jour-là, salade de jeunes pousses de tilleul et de mûrier noir accompagnée de crackers de feuilles de figuier, pour le plus grand plaisir de sa fille. "Ce qui me plaît, c’est que ce soit naturel", confie-t-elle. "Et qu’on sache d’où ça vient et ce qu’on mange. Je n’aime pas tout mais en général, si", ajoute-t-elle. Aurélie Valtat a écrit le livre "La cuisine des arbres" afin que chacun puisse découvrir l’art de la cueillette, apprendre à reconnaître les arbres nourriciers et cuisiner avec.