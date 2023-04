VIDÉO - Des casseroles confisquées avant l'arrivée d'Emmanuel Macron... à cause d'un arrêté préfectoral mal compris

En outre, les manifestants ont également chanté "à bas, à bas, la Ve République", "et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait", ou encore "et nous, aussi, on va passer en force", avant l'arrivée du chef de l'État. Certains d'entre eux sont arrivés en portant un cercueil frappé du mot "démocratie", entouré de tout un cortège de personnes brandissant des ballons noirs en signe de deuil.