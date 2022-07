Des centaines de Britanniques bloqués à Douvres

En ce premier week-end de vacances scolaires pour les Britanniques, le trafic a été largement supérieur à la normale à Douvres. À cela s'ajoute le contrôle douanier et de passeport renforcé depuis la mise en œuvre du Brexit. Les autorités de Douvres pointent le manque de personnel français pour effectuer ces contrôles. Elles accusent même l'Hexagone de ruiner les vacances des Britanniques. Du côté français, on pointe un incident technique et une responsabilité partagée des autorités du port de Douvres.