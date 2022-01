VIDÉO – Des collégiens recueillent la mémoire de Natzweiler-Struthof, le seul camp de concentration français

"Le travail était réalisé sous une rafale de coups, de menaces, et sous les hurlements des kapos et des SS", lit à voix haute un jeune garçon, face à quelques camarades, au pied d'une potence recouverte de neige. Pour porter la voix et l'histoire des victimes de la Shoah, huit collégiens ont candidaté pour devenir des ambassadeurs de la mémoire. Une idée lancée il y a plus de dix ans par Simone Veil. À travers leurs mots, ils racontent la déportation de 50.000 personnes dans le camp de Natzweiler-Struthof, dans le Bas-Rhin.

À 60 kilomètres de Strasbourg, à 800 mètres d'altitude, les nazis ont construit le seul camp de concentration français et y ont assassiné près de 20.000 personnes. "Après avoir passé le portail, il y a une descente surnommée la descente aux enfers", décrit l'un des adolescents dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.