Des dizaines de nageurs piqués par des méduses

La course est alors interrompue, mais quelques minutes plus tard, une deuxième course s'élance avec les mêmes conséquences. Au bout de quelques mètres, de nombreux nageurs sont à nouveau victimes de brûlures de la part de méduses particulièrement nombreuses et dangereuses cette année. "En ce moment, ce sont presque malheureusement des méduses pélagiques qui sont les plus urticantes", explique Jérémy Deverdun, fondateur du site Méduseo.