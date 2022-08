"Graine d'agriculteurs" : des jeunes pour une agriculture plus durable

Louise Devienne entre dans sa serre comme dans une confiserie. Avec son fils, elle récolte, toujours avec gourmandise, les tomates cerises qu'ils ont semé il y a six mois. L'agricultrice cultive 50 variétés de fruits et légumes différents et elle a une règle : aucun pesticide. Certes, le travail est plus fastidieux. Il faut s'accommoder des mauvaises herbes et des parasites, mais la qualité est incomparable. "Ce qu'on veut, c'est avoir une bonne santé et manger sainement", confie-t-elle.