VIDÉO - Des montagnes de poubelles : faut-il un service minimum pour limiter l'impact des grèves des éboueurs ?

Un dépotoir à ciel ouvert, avec plus de 5000 tonnes accumulées, mais pas dans tous les arrondissements de Paris. Le contraste est saisissant entre les rues du VIIe, sans amoncellement de poubelles, et celle du VIe voisin. "La moitié des arrondissements restent du secteur public, c'est le cas du Ve, du VIe, du XIVe. Inversement, quand on prend la rive gauche, le XVe et le XVIIe sont collectés par des entreprises privées. Un maire d'arrondissement à Paris, mais aussi à Lyon ou à Marseille, n'a pas la capacité juridique de signer des contrats et surtout, il n'a absolument pas la capacité financière", explique Jean-Pierre Lecoq, maire (LR) du VIe arrondissement de Paris.