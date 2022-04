VIDÉO - Des passagers ont "crié de surprise" : un avion d'Air France frôle le crash à Roissy

"Nous avons eu de grosses sensations de chutes similaires à des trous d'air", témoigne pour TF1 un passager du vol AF011, précisant que "l'ambiance en cabine était très tendue" et que plusieurs personnes à bord "ont crié de surprise". Un enregistrement des échanges entre l'équipage et la tour de contrôle de l'aéroport parisien, diffusé sur YouTube par la chaîne AIRLIVE et que la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article vous fait écouter, témoigne du niveau de stress dans le cockpit comme en cabine. On y perçoit notamment le souffle coupé des deux pilotes du Boeing alors que les alarmes sonores sont activées. Évoquant "un problème de commandes de vol", l'un explique que l'avion a fait "à peu près n’importe quoi." Et de poursuivre : "On a remis les gaz, 4 000 pieds, on va les maintenir, on vous rappelle".

Selon Air France, ce genre de situation est régulièrement étudié en simulateur par les pilotes de la compagnie nationale, la remise de gaz étant une procédure normale qui va dans le sens de la sécurité.