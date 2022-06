Des pièges anti-moustiques pour un été tranquille

Les employés voient une nette différence par rapport aux étés précédents. "On peut rester en short toute la journée", confie l'un d'entre eux. Du côté des campeurs, on reconnaît une légère amélioration même si les moustiques font toujours partie des vacances. "De 18 heures jusqu'à 21 heures, on en a quelques-uns, mais c'est un peu inévitable. C'est difficile d'éradiquer tous les moustiques d'un seul coup", explique un campeur.