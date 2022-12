VIDÉO - Des sabotages sur les illuminations de Noël dans plusieurs villes de France

"Nous utilisons des matériaux recyclés et des LED. Et nous diminuons le temps d’allumage. Du coup, ça nous permet d’avoir une empreinte carbone très faible et une consommation électrique de 50 euros pour 45 jours d’allumage", souligne Isabelle Burtin, qui préside l'association de commerçants "Fédération Le 6". Patrick Brunet, le gérant de l’atelier "Tout l’art du meuble et du bois", a constaté lui aussi des dégâts volontaires sur ses installations. "On voit bien que c’est coupé net, les deux fils en même temps. Donc, c’est à la pince coupante", souligne le commerçant. La gérante d’un magasin de vêtements situé un peu loin a découvert un matin des affiches placardées sur sa vitrine avec comme message : "Ce n'est pas Versailles, ici".