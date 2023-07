VIDÉO - Des souvenirs plein la tête : le blues des juillettistes en ce grand week-end de chassé-croisé des vacances

Dans le bungalow voisin, Ethan et Timéo se remémorent leur activité nautique préférée. "On était sur une bouée et quand le bateau fonçait et qu'il tournait, moi j'étais sur le côté et c'était compliqué à tenir", racontent les deux adolescents qui, comme tous les juillettistes, vont devoir rentrer chez eux pour laisse la place aux aoûtiens. La fin de belles semaines de vacances, avec des souvenirs plein la tête. Des souvenirs que vont pouvoir se faire les nouveaux arrivants sur la côte méditerranéenne. En gare de Toulon, samedi 29 juillet, les vacanciers d'août étaient impatients de retrouver la plage et le soleil.