Des squatteurs se sont invités dans leur piscine

Les piscines sont squattées, et parfois même détériorées. Toujours à Toulouse, une piscine dans une résidence voisine de celle de Patrick Lammertyn, est hors d'usage. Pour les copropriétaires, une seule solution, renforcer la sécurité et la surveillance. Si la violation de domicile est avérée, les squatteurs risquent alors une amende de 15 000 euros et un an d'emprisonnement.