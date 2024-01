VIDÉO - Des traitements interdits utilisés par Nestlé sur ses eaux minérales

Neuf milliards de litres d'eau en bouteille sont vendus chaque année dans l'Hexagone. Le groupe Nestlé est accusé d'avoir utilisé des traitements illégaux pour masquer une contamination. Faut-il s'en inquiéter ?

Y a-t-il eu tromperie sur la marchandise ? Avons-nous acheté des eaux minérales non conformes ? La question est oui. Et c'est Nestlé (Perrier, Vittel, Hépar et Contrex) qui reconnaît avoir utilisé des traitements interdits d'ultraviolets et de filtres au charbon actif pour traiter certaines de ses eaux minérales. Il reconnaît des erreurs, mais tente de se justifier. "Tout en garantissant la sécurité alimentaire, nous avons utilisé des mesures de protection qui n'étaient pas en ligne avec le cadre réglementaire ou avec son interprétation", selon Muriel Lienau, présidente de Nestlé France.

Les autorités averties à l'été 2021

Autrement dit, avec l'utilisation de filtres au charbon et d'ultraviolet, comme pour l'eau du robinet, les bouteilles ne devaient pas être vendues sous l'appellation "eau minérale". Il n'y a aucun danger pour les consommateurs. Pour Nestlé, ces filtres servaient justement à écarter tout risque pour la santé. "Il y avait un danger pour la santé publique et donc nécessité pour Nestlé de stériliser son eau", nous explique Bernard Schmitt, médecin et président du collectif "Eau 88". Le géant a donc cherché à rendre potable une eau devenue impropre à la consommation.

Selon l'enquête du Monde, l'industriel n'a averti les autorités qu'en 2021. Pour les associations, Nestlé a dû bénéficier d'une tolérance. "On a l'impression qu'il y a eu une espèce de petit arrangement pour qu'il puisse continuer leur pratique illégale et continuer à vendre leurs produits qui sont non conformes. Malheureusement, on a des ingrédients là qui sont typiques des scandales auxquels Foodwatch est habituée", nous explique la présidente de l'organisation Ingrid Kragl.

Nestlé l'assure, après transformation dans ses usines, les bouteilles produites sont désormais toutes conformes à la réglementation.