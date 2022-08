Des vacances perturbées en Corse

Deux jours après la tempête, c'est l'heure du départ pour les vacanciers de ce camping. Cette année, les visages sont graves, marqués par une tempête mortelle. Tous les campeurs ont dû modifier leur programme de vacances. Un séjour mouvementé, traumatisant parfois. Le départ se fait le cœur chargé : "si on devait sortir faire une promenade avec les enfants, on a annulé" ; "pas de restaurant, pas de réseau, pas de connexion, on est un peu coupé du monde pendant 24 heures et ce n'est pas évident à gérer et à vivre".