Des villages sans eau potable depuis janvier dans le Jura

Pour faire son café du matin, laver ses légumes ou cuire ses aliments, Bernard Molherat a recours à des bouteilles d'eau. Il en écoule jusqu'à douze chaque semaine, car depuis trois mois, il n'est plus question pour lui de consommer l'eau du robinet. "On nous a recommandé de ne plus l'utiliser ", confie Bernard. En cause, la présence d'un pesticide utilisé par l'agriculture qui a contaminé l'eau potable. Alors, deux fois par semaine, Bernard doit se rendre dans les communes épargnées pour s'approvisionner. Et par solidarité, il fournit régulièrement des packs d'eau aux plus fragiles.