Des voitures solidaires pour une seconde chance

La voiture de madame est avancée : une Citroën Picasso entièrement révisée avec courroies, freins et pneus neufs. Le véhicule est vendu à un prix imbattable de 2 000 euros seulement. Dans ce garage solidaire, on ne vend qu'à un public précaire, pour qui la mobilité est un enjeu vital. Sabria est femme de ménage et pour assurer ses missions, elle a besoin d'une voiture. En plus, elle pourra promener ses petits-enfants, car il y a sept places.