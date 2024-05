Déserts médicaux : ces patients contraints de parcourir jusqu'à 100 km pour consulter un spécialiste

Sur les déserts médicaux, le dernier rapport de la Cour des comptes est accablant. Si le nombre de spécialistes a augmenté en dix ans, leur répartition sur le territoire reste illégale. En Haute-Savoie ou en Moselle, des patients n'ont pas d'autre option que de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour se faire soigner.

Si en hiver la station de ski des Carroz d'Arâches, en Haute-Savoie fait le plein, au printemps, c'est pour une autre raison qu'elle attire : sa maison médicale. D'ordinaire fréquenté par des skieurs blessés, l'établissement à 1 200 mètres d'altitude, connaît une activité plus calme au printemps. Le manque de médecins et de spécialistes dans les vallées pousse donc les habitants à s'y rendre. A titre de repère, chaque jour, 40 personnes y sont prises en charge, et elles sont de plus en plus nombreuses à faire plus de 35 minutes de route.

En témoigne, l'exemple dans le reportage en tête de cet article d'une habitante de la vallée, qui n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous chez son médecin traitant qui n'a pas hésité à faire un peu de route pour consulter. Ou encore celui de cet autre patient qui a fait 20 minutes de route.

Un médecin met en garde : "Ce ne sera pas la seule solution, ça va forcément déborder aussi chez nous, et retour à la case départ". Ce qui veut dire trouver un autre cabinet, donc se rendre en ville pour des trajets souvent plus longs.

A Haguenau, en Alsace, un spécialiste explique même recevoir des patients qui parcourent jusqu'à 100 kilomètres. "Il n'y a pas de renouvellement, de remplacement dans les zones les plus périphériques donc la Moselle Nord, c'est vraiment la misère", explique dans le reportage en tête de cet article, Pierre-Yves Joerger, ophtalmologue depuis 1988.