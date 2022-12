Déserts médicaux : le coup de gueule retentissant d'un maire de Vendée

Il y a encore cinq ans, les habitants de Grues et des communes alentours pouvaient compter sur sept médecins généralistes. Aujourd’hui, il n’en reste plus que deux. Et les délais pour obtenir un rendez-vous chez les spécialistes s’allongent. Une situation intenable pour Gilles Wattiau, qui a travaillé en tant qu’infirmier pendant longtemps.

"On se retrouve dans un territoire un peu délaissé, où la population n’a pas les mêmes droits pour l’accès à la santé. Or, ce principe inscrit dans la Constitution", rappelle-t-il. Les habitants de sa commune, même s'ils disposent d'un cabinet d'infirmiers, doivent donc se débrouiller pour trouver des solutions. "Pour les yeux, il faut aller à La Rochelle (à 45 km de là, ndlr). Des dentistes, il y en a sur Luçon (environ 15km) mais ils ne prennent plus de clients", explique une habitante.