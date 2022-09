VIDÉO – Détruit par une voiture, le rond-point "le plus moche de France" bientôt reconstruit à l'identique

En matière de créativité, le mobilier urbain en France n'a pas de limites. Le problème, c'est que le mauvais goût non plus. La palme revient sans nul doute aux rond-points. Et il y a de quoi faire puisqu'on en dénombre 40.000 dans l'Hexagone, soit plus que le nombre de communes. Le coût de ces installations atteindrait au total 20 milliards d’euros, selon Contribuables Associés.