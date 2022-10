Deux ans après la tempête Alex : la Vésubie se remet lentement

Ils avaient passé des heures et des jours à nettoyer des maisons juste après la tempête, à refaire des accès, à construire des passerelles. Et il reste encore beaucoup à faire. À quelques kilomètres de là, nous nous sommes rendu à Saint-Martin-Vésubie et ses maisons éventrées. L'Etat poursuit leur rachat via le fonds d'indemnisation Barnier. 68 maisons doivent être rasées en 2023, 30 propriétaires ont déjà signé. On constate un retour à un semblant de vie normale dans le village même si les souvenirs de la tempête sont toujours douloureux.