Deux milliards à gagner, le jackpot de tous les records

À ce niveau-là, on ne parle même plus de pouvoir s'acheter une voiture de luxe, ni même un avion privé. Avec près de deux milliards de dollars en jeu, les Américains feraient passer notre loto national pour une simple kermesse de village. Mais n'allez pas croire pour autant que les Auvergnats se laissent facilement impressionné : "C'est débile. Moi, j'estime que le bonheur ne se trouve pas spécialement dans beaucoup d'argent" ; "On pète les plombs, on ne sait pas quoi en faire", lancent certains.