VIDÉO - Affrontements à Sainte-Soline : qui forme la nébuleuse des ultra-violents ?

Plus surprenant encore, ces groupuscules peuvent être transfrontaliers. Venus de toute l’Europe, on trouve partout ce type de casseur, peu importe la cause. Comme à Hambach, en Allemagne, début 2023, pour manifester contre un projet de mine à ciel ouvert, ou aux Pays-Bas pour protester contre les restrictions sanitaires, à plusieurs reprises, en 2021 et 2022. Grâce à Internet, désormais, ces "ultra violents" se coordonnent et organisent leurs déplacements : "Cela les rend difficiles à appréhender", souligne le journaliste interrogé par TF1. "C'est une vraie crainte des services de renseignement, c'est mouvant, on n'arrive pas à repérer tel ou tel militant, dans quel pays il se situe, vers quelle cible il se dirige."

Au lendemain des affrontements dans les Deux-Sèvres, les militants pacifistes semblent avoir du mal à condamner la violence des ultras, certains parlant de "colère légitime". Pour les élus de Gauche présents sur place, le seul responsable reste le dispositif policier. "On crée un climat qui favorise la violence", selon David Cormand, député EELV, sollicité par TF1. "Les blessures contre les manifestants, ce sont des blessures de guerre", ajoute-t-il. "On a assisté à des scènes de guerre" qui illustrent "une dérive violente de l'État", a lancé lors d'une conférence de presse l'eurodéputé EELV Benoît Biteau, au lendemain de cette manifestation, interdite par la préfecture, qui a rassemblé entre 6000 personnes, selon les autorités, et 30.000 selon les organisateurs.