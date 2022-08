Difficile de trouver son pain au mois d'août

Comme ce monsieur, vous vous êtes peut-être retrouvé coincé pour faire vos courses. "Juillet et août, c'est la galère pour s'approvisionner", confie-t-il. En effet, au cœur de l'été, de nombreux commerçants prennent leurs vacances. À Metz (Moselle), restaurants, fromageries et épiceries sont parfois fermés pour plusieurs semaines. "On tourne complètement au ralenti", rajoute une dame.