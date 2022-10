"Diners" : le boom des bistrots à l'américaine

Les "diners" sont le dernier phénomène de la restauration française. Il y en a aujourd'hui plus de 200 dans le pays. Des indépendants et des chaînes, comme Holly's, Tommy's ou Memphis. À chaque fois, les mêmes ingrédients sont utilisés, un décor comme au cinéma pour voyager dans l'Amérique des années 50 et au menu, le burger. Il est devenu le plat préféré des Français, devant la pizza ou la blanquette de veau. Leurs façades en néon éclairent désormais la France des ronds-points.