Dinosaures aux enchères, la préhistoire privatisée

Zephyr un dinosaure fossilisé vieux de plus de 150 millions d’années découvert dans le Colorado en 2019 va être vendu aux enchères, ce jeudi. Son prix de départ est estimé entre 400.000 et 500.000 euros, selon la Maison Giquello et Associés qui organise à L'Hôtel Drouot la vente "Naturalia".

L'achat de squelettes préhistoriques est une tendance forte de ses dernières années qui ont vu le T-Rex Stan, acquis pour 31.8 millions d’euros et surnommé "le Caravage des dinosaures" dans le milieu de l'art, ou encore le tricératops, baptisé Big John acheté 6,6 millions d'euros aux enchères chez Drouot, l’an dernier.