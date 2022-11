Jurer, c'est bon pour la santé !

Les gros mots soulagent, ils ont même des bienfaits surprenants, révèle cette étude scientifique. Ils peuvent par exemple servir de défouloir. Comme pour cette mère de famille qui avait instauré un jeu avec ses enfants. "Parfois, on faisait la minute de temps rigolo avec des mots transgressifs. On avait droit à une minute et chacun son tour, on disait des gros mots. Du coup, ça faisait bien rire tout le monde", se souvient-elle.

Les jurons permettent aussi d'augmenter ses capacités physiques. "Si vous répétez un mot grossier, vos performances musculaires, votre force et votre puissance, seront accrues", avancent les scientifiques. Cela peut même atténuer la douleur. "Par exemple, quand on se cogne contre quelque chose, le fait de jurer, ça soulage", confirme le serveur d'un restaurant lillois. Par ailleurs, l'étude nous apprend que cela fait travailler notre mémoire, puisque "les gros mots demandent plus d'attention et conduisent à un rappel de la mémoire plus fort par rapport à d'autres éléments non tabous".