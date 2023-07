Hommage national à Léon Gautier : suivez en direct sur LCI la cérémonie pour le vétéran du commando Kieffer

La cérémonie sera à suivre en direct et en intégralité sur LCI, en édition spéciale à partir de 12h. Elle se déroulera au pied du monument dédié au N°4 Commando, dit "La Flamme". Après un éloge funèbre, la sonnerie "Aux morts" retentira. Elle sera suivie d'une minute de silence puis de La Marseillaise. À noter que le site sera entièrement sécurisé et fermé. "Il ne sera possible d’y accéder que sur invitation délivrée par l’Élysée. Le public n’ayant pas d’invitation pourra accéder à la plage par l’esplanade Lofi, contrôlée par les services d’ordre", prévient l'exécutif.