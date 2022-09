Distribution de Viagra, interdiction d'être malade... Le top 5 des arrêtés municipaux insolites

Faciliter la distribution de viagra. En 2019, le maire de Montereau dans le Loiret, Jean Debouzy, a décidé de prendre un arrêté pour distribuer des pilules bleues aux couples entre 18 et 40 ans afin de les inciter à procréer. Une solution insolite pour répondre à la menace de fermeture d'une classe dans une des écoles de la commune, demandée à l'époque par l'inspection académique. Trois ans plus tard, comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article, il n'est plus question de fermeture de classe, bien au contraire. Si les petites pilules bleues n'ont jamais été distribuées, l'humour du maire, qui lui a valu des interviews jusqu'à la télévision brésilienne, a attiré de nombreux nouveaux habitants.

Obligation d'être joyeux. En Vendée, dans la petite ville de 9.000 habitants d'Essarts-en-Bocage, le maire Freddy Riffaud a imposé en 2019 une "semaine de la joie". Du 5 au 11 octobre, les résidents avaient obligation "d'être en joie" et "de bonne humeur de 8h à 22h chaque jour". L'arrêté demandait également de "faire sourire au moins 10 personnes par jour". Un moyen de lutter contre "le risque élevé de mauvaise humeur à l'arrivée de l'automne et aux taux d'ensoleillement moins important".

Le Père Noël autorisé à distribuer les jouets. En 2021, la crise sanitaire a entraîné l'annulation de nombreux événements festifs afin de respecter les gestes barrières. Pour rassurer ses administrés et égailler un peu la saison, la commune de Tavel, dans le Gard, a partagé un arrêté autorisant le Père Noël à "se poser sur les toits, dans toutes les rues et sur les parkings de la commune autant que de besoin afin de décharger son traineau et sa hotte". L'arrêté demandait par ailleurs aux habitants de "prévoir quelques carottes, poireaux ou salades pour les rennes".