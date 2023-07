VIDÉO - 10 euros de plus par habitant : face à la hausse du coût de l’énergie, la demande de Saint-Lô Agglo divise

Pour faire face à la hausse des factures d'énergie, l'agglomération de Saint-Lô demande aux 61 communes qui la composent de lui verser 10 euros supplémentaires par habitant. Une contribution destinée à financer l'usage des piscines et des complexes sportifs, mais la démarche divise les habitants et les municipalités concernées.

Au nom de la solidarité, le maire de Saint-Amand-Villages n'a pas hésité. Cette commune de 2400 habitants, qui dispose d'un terrain de sport, une salle de sport et une maison de jeunesse, accepte d'aider financièrement l'agglomération. Il faut "continuer à faire progresser l'agglo, à avoir des projets à l'agglo", affirme Jean Lebouvier, maire (SE) de Saint-Amand-Villages (Manche), rencontré par les équipes de TF1 comme on peut le voir dans le reportage ci-dessus.

"C'est vraiment une question de solidarité. On est sur le même bateau et si plusieurs rament dans le mauvais sens, on risque de ne pas avancer", déclare le maire. Pour Saint-Amand-Villages, cela représente 24.000 euros, et cela ne fait pas l'unanimité. "On paie déjà pas mal de choses. Je pense que l'agglo peut prendre en charge", estime une habitante. "Je pense qu'on est déjà pas mal taxés donc non, je ne suis pas pour", souffle une autre.