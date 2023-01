Dix minutes par heure, pas plus : ces Nancéens exaspérés par leur unique ascenseur

La tour Joffre est un peu la tour infernale de Nancy (Meurthe-Et-Moselle). Les 24 étages sont devenus difficiles à atteindre pour les 200 habitants. Et pour cause, sur les quatre ascenseurs, un seul fonctionne jusqu'en haut. Dix minutes par heure, pas plus. Le hall d'entrée a ses heures de pointe et sa salle d'attente.