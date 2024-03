DOCUMENT TF1 - Au cœur du Laser Mégajoule, le site ultra-sécurisé où la France affûte son arsenal nucléaire

Je 20H de TF1 a pénétré dans le centre du Commissariat à l'énergie atomique en Gironde. On y simule la puissance d'une bombe nucléaire avec des faisceaux laser. Cela permet de perfectionner l'arme sans effectuer de vrai test.

Il n'existe que deux centres de recherche comme celui-ci au monde : un en France et un aux États-Unis. Au Barp, en Gironde, on teste la bombe atomique sans la moindre explosion. Les équipes du 20H ont pénétré dans le Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine du Commissariat à l'énergie atomique. En son centre se trouve un Laser Mégajoule : autrement dit, un simulateur d'arme nucléaire.

Pour remplacer l'énergie produite lors d'une explosion, 176 faisceaux laser frappent une cible de quelques millimètres simultanément. "Dans chaque tube, il y a des impulsions laser qui se propagent dans toute la longueur de la chaîne pour s'amplifier, se doper en énergie", montre le directeur du centre Sébastien Barré.

En un milliardième de seconde, ils délivrent une énergie plus forte que toute la puissance électrique du monde. La petite capsule ciblée subit une pression extrême et est chauffée à plus de 100 millions de degrés. C'est proche des conditions de l'intérieur du Soleil. Tout cela se passe à l'intérieur d'une énorme sphère : "Elle est composée de 10 cm d'épaisseur d'aluminium, et à peu près 30 cm de béton supplémentaires pour compléter sa protection."

Un perfectionnement pour rester dissuasifs

Plusieurs tests sont réalisés tous les mois, pour prendre des mesures classées secret défense et maintenir l'arsenal nucléaire à la pointe de l'innovation. Après 210 tirs aux conséquences désastreuses pour les populations et pour l'environnement, menés depuis 1960, la France a arrêté en 1996 ses essais nucléaires. Mais cela ne veut pas dire que la composition ou le poids des missiles ont cessé d'évoluer depuis cette date.

"Si un pays améliore sa défense, automatiquement il va augmenter le pouvoir de ses radars à voir les têtes en vol, et automatiquement il faut qu'on améliore la furtivité de nos têtes nucléaires", explique Vincenzo Salvetti, le directeur des applications militaires.

D'autres simulations sont menées de façon virtuelle, à Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne, sur des supercalculateurs, des ordinateurs capables d'effectuer plusieurs millions de milliards d'opérations par seconde. Bien que l'arme nucléaire soit censée être uniquement dissuasive, un missile peut être tiré à tout moment depuis un sous-marin ou par les airs sur décision du président de la République.