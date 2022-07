Dog sitter : un métier insolite qui a du chien

L'entreprise recrute, car les demandes sont de plus en plus nombreuses comme l'explique son directeur Cyril Fresse. "En 10 ans, on est passé de 0 à 8 promeneurs. Aujourd'hui avec la demande qu'on a on va rapidement remonter à dix promeneurs", dit-il. Des salariés, mais aussi des indépendants se lancent sur le marché qui n'est pas encore réglementé. Certains se font même remarquer sur les réseaux sociaux. Les vidéos de ce baby-sitter pour chiens sont visionnées plus d'un million de fois. C'est comme ça qu'ils attirent les clients.