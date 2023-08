Dordogne : la mise en place d'une carte prépayée pour jeter ses déchets sème la pagaille

Cette carte coûte un peu plus de cinq euros pour chaque ouverture. Elle est censée être vendue dans les bars-tabacs et les offices de tourisme. Mais en réalité, il n’est pas facile de la trouver. Seule une vingtaine d’établissements en vendent sur tout le département. En conséquence, les poubelles s’accumulent autour des conteneurs. “Ce qui se passe, c’est que les gens posent leurs poubelles par terre et les poubelles finissent étalées un peu partout et plus il y en a par terre, plus j’ai l’impression que les gens en mettent”, reprend Sonia Roux.

Pour résoudre le problème, le syndicat des déchets tente actuellement de mettre en place une application mobile que l’on pourra retrouver grâce à un QR code sur les conteneurs.