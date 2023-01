Dos d’âne illégaux : mais pourquoi rien ne bouge ?

Les contentieux autour de ces dos d’âne hors la loi se sont multipliés ces dernières années. Mais les mairies, responsables de la voirie, refusent presque systématiquement de les enlever et les recours au tribunal administratif sont souvent très longs. Pour Me Rémy Josseaume, qui défend une cycliste gravement blessée à cause d’un ralentisseur, l’installation des dos d’âne n’est pas suffisamment contrôlée. "On a mis un mouchoir sur la réglementation parce qu’on s’est rendu compte que c’était compliqué de respecter cette réglementation. Concrètement, il faut normaliser ces installations pour que toutes les installations soient identiques partout en France, et qu’on ne laisse pas faire tout et n’importe quoi selon les choix de tel ou tel maire", explique-t-il.