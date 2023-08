Double fracture due à une chute dans les escaliers d’un immeuble : qui est responsable ? Le 13H à vos côtés

Quels conseils si une telle mésaventure survient ? Première chose à faire : essayer de recueillir des témoignages. Quand on est blessé, ce n’est pas simple, mais c’est très important pour établir les circonstances de la chute. Seconde chose aussi : dites à l’un de vos proches de prendre des photos, absence de panneau, sol particulièrement glissant, etc. Et enfin, faites rapidement constater vos blessures par un médecin : plus vous laissez passer du temps, plus il est difficile de prouver qu’elles ont été provoquées par votre chute.