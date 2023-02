Doubs : pourquoi une piste cyclable entraine une levée de boucliers à Besançon

D'autant que cette modification de la signalisation et les embouteillages qui en résultent, créent des comportements dangereux. Alors, sur le trottoir, les piétons sont plus prudents, à l'image d'Angélique, qui traverse la rue chaque matin pour emmener ses filles à l'école. "On frôle les voitures sur le parking parce que j'ai toujours peur qu'il ait une voiture qui passe à n'importe quel moment", détaille la mère de famille. Une autre riveraine nous précise : "Il y en a qui roulent tellement vite qu'on a à peine le temps de les voir passer. Et ceux qui roulent à 30 km/h, on peut les compter sur les doigts d'une main".

La métropole assume la mise en place de la piste cyclable, car elle permet aux vélos de circuler en sécurité. Des solutions seront bientôt testées pour désengorger la rue embouteillée : inverser le sens de circulation, prolonger le temps du feu... Tout cela en espérant ne pas perturber la tranquillité d'une autre rue de Besançon.