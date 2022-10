Douceur estivale pour les vacances d'automne

Et si l’on faisait comme Monsieur Hulot, le personnage de Jacques Tati. Prenons notre valise et déposons-la à Saint-Marc-sur-Mer pour prendre des vacances. Cécile et Denis ont eu la même idée que nous. On leur a demandé ce qu'ils trouvent à cette plage. "Elle est très jolie avec ses rochers, c’est surprenant", confie Cécile.