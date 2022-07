Vacances : faut-il supprimer les douches de plage, trop gourmandes en eau ?

Elles sont remises en service à chaque début d'été. Les douches de plage sont le passage obligé dès que l'on quitte le sable, pour de nombreux vacanciers. Mais avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, et la perspective de restrictions, faut-il les supprimer ? Les avis sont partagés et vous pouvez les entendre dans le reportage en tête de cet article, tourné par TF1 dans l'Hérault.