VIDÉO - Drogue : les gains faramineux des points de deal

Ainsi, le quartier Pissevin, au sud de Nîmes, est l'un des points de deal les plus importants du Gard. Avec une situation géographique stratégique puisqu'il est situé à côté de l'autoroute A9. Une route empruntée par les trafiquants pour amener la marchandise d'Espagne, principale porte d'entrée en Europe du cannabis, venu du Maghreb et de la cocaïne, importée depuis l'Amérique du Sud. Autre avantage de ce quartier, sa configuration. "Les trafiquants connaissent bien les endroits pour mieux s'échapper lorsque des policiers arrivent, donc il y a plein de possibilités aux trafiquants pour cacher leurs armes, cacher leur drogue et leurs stupéfiants", explique Bruno Bartocetti, secrétaire national du Syndicat Unité SGP-Police FSMI-FO, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Résultat, dans ce quartier, certains endroits ont été totalement réquisitionnés par les trafiquants, comme une galerie marchande reconvertie en supermarché de la drogue. Sur les murs, des tableaux affichent les tarifs et à chaque point de deal, un guetteur est à son poste. Ces petites mains confient au JT de TF1 être payées environ 100 euros la journée. Et certains peuvent très vite basculer, comme l'indique maître Fahd Mihih, avocat pénaliste au barreau de Nîmes, habitué de ces dossiers. "Ils sont capables de manipuler des armes. Et s'ils sont bien rémunérés d'aller tirer sur quelqu'un. Donc, on a effectivement des profils de jeunes qui sont inquiétants", affirme-t-il.